„Animal Care International“ lädt zum Adventfest

Gedenken an „Timo“

Der langjährige „Hunde-Botschafter“ des Tierschutzvereins, Rüde „Timo“, ist am 12. Oktober für immer eingeschlafen. Die ACI-Community trauert um den Mischlingsrüden. Die Nachfolge wird „Liv“ antreten, einst selbst Schützling von Father Anthony und nun bei Renate Grell in Österreich daheim. "'Timos' Pfotenabdrücke sind sehr groß, aber die zauberhafte 'Liv' wird sie als Botschafterin sicher füllen", so Tierschützerin Grell.