Asche in Mülltonne löste in Tirol Garagenbrand aus

Kurz nach 4.15 Uhr heulten in der Oberländer Gemeinde die Sirenen. Bei einer Garage eines Einfamilienhauses war ein Brand ausgebrochen. „Die durchgeführten Erhebungen zur Brandursache haben ergeben, dass Asche in einer Plastikmülltonne, welche im Freien an der Wand der Garage abgestellt war, zu brennen begonnen hatte“, heißt es seitens der Polizei.