Lkw-Fahrer (33) fälscht Ruhezeiten und fliegt auf

Weil ein Sattelzug auf der Inntalautobahn in Tirol offensichtlich Mängel an der Beleuchtung hatte, hielten am Samstag Beamte den Lenker auf, um eine routinemäßige Kontrolle durchzuführen. Doch dann stellte sich heraus: Ruhezeiten wurden manuell nachgebucht und somit falsche Daten hergestellt. Kurios: Der Fahrer ging der Exekutive nicht zum ersten Mal ins Netz.