„Wir entscheiden immer im Interesse des Tieres!“

„Wir entscheiden individuell“

„Reine Wohnungskatzen sollten in der Regel paarweise leben“, erläutert Veronika Rom-Erhard, die neue Obfrau des Tierschutzvereins. Deshalb würde man Wohnungskatzen in erster Linie paarweise vergeben. „Allerdings handeln wir individuell. Wenn sich bereits eine Katze in der Wohnung befindet, vermitteln wir auch eine einzelne Katze – sofern sich die Tiere vertragen. „Ältere Wohnungskatzen vergeben wir ebenfalls einzeln, Freigänger sowieso“, sagt Rom-Erhard.