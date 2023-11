Ein in rosigen Bildern gezeichnetes Familiendrama

Verlogenheit und Verdrängung

In salbungsvollem Ton, ein biedermeierliches Idyll beschwörend, wird hier das „gute alte“ Familienbild - der Vater bringt das Geld und das Prestige nach Hause, der Rest kuscht und gehorcht - mit der feinen Klinge dekonstruiert und Schicht um Schicht in seiner Verlogenheit bloßgestellt. Seltene Momente, in denen die Wahrheit ausgesprochen wird, werden schnell wieder von rosig gefärbten Erinnerungen zugedeckt. Selbst nach der Eskalation bleibt letztlich alles beim Alten, und man kreist schnell wieder in gewohnten Bahnen. Obwohl: Einer wagt den Ausbruch. Ob der gelingt, bleibt fraglich.