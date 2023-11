Decke stürzte ein: Zwei Arbeiter wurden verletzt

Schwerer Unfall am Donnerstagnachmittag auf einer Baustelle in Kitzbühel in Tirol: Bei Sanierungsarbeiten an einem baufälligen Haus stürzte plötzlich eine Zwischendecke ein. Zwei Bauarbeiter wurden mitgerissen. Ein 56-Jähriger musste schwer verletzt ins Spital nach Salzburg geflogen werden, sein Kollege (21) kam laut Polizei mit leichteren Verletzungen davon.