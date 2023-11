Kelag kauft drei spanische Mini-Wasserkraftwerke

Mit dem Millionen-Kauf möchte die Kelag den Wandel zur erneuerbaren Energie weiter vorantreiben, und naturgemäß auch über Jahre hinweg gesehen Gewinne erzielen. Wie auch in Frankreich, Italien, und in Südosteuropa, wo der heimische Konzern ebenfalls bereits in Sachen Wasserkraft, Wind- und Solarenergie aktiv ist.