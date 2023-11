„Dallas“-Schauspielerin Shannon Wilcox gestorben

Die im US-Bundesstaat Ohio geborene Schauspielerin bekam in den 1970er Jahren erste kleine Rollen - unter anderem in Serien wie „Starsky & Hutch“, „Hawaii Five-0“ oder „Magnum“. In den 1990er Jahren spielte sie in mehreren Folgen der Erfolgsserie „Dallas“ mit, später hatte sie auch Gastrollen in Serien wie „Grey‘s Anatomy“, „Emergency Room - Die Notaufnahme“, „Navy CIS“ oder „Matlock“.