Mit 500 Euro Minus in die Schuldenfalle getappt

Seit 2016 bietet die zu den Vinzenzgemeinschaften Tirol gehörende Vinzi-Hilfe Kleinschuldnerberatung an. Die Fallzahlen sind heuer mit bisher 38 Klienten nicht sehr hoch, doch das sei nur die Spitze eines wachsenden Eisberges, wie Christoph Wötzer, Präsident der 83 Tiroler Vinzenzgemeinschaften, überzeugt ist. Man orte in allen Vinzenzeinrichtungen in ganz Tirol wachsende finanzielle Nöte in der Bevölkerung.