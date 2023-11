„Jugendliche haben Fortgehen nicht gelernt“

Michael Kalhammer ist ein Urgestein in der Salzburger Nachtgastronomie. Bereits 2006 hat der heute 45-Jährige mit dem Half Moon in der Gstättengasse sein erstes Nachtlokal aufgemacht. Mittlerweile führt der frühere Kicker und Fußballtrainer mit Geschäftspartner Martin Sönmezay (41) die Humbold Stubn und seit Juli das frühere Take Five, das nun Balboa heißt. Alle drei Lokale befinden sich in der Gstättengasse.