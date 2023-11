Konferenz mit ManCity und Leipzig - ab 21 Uhr LIVE

ManCity peilt gegen die Young Boys Bern Pflichtspielsieg Nummer fünf in Folge an. Gegen die Schweizer hatte die Truppe von Coach Pep Guardiola auswärts 3:1 gewonnen, ein 3:0-Derbysieg bei United und ein 6:1 gegen Bournemouth am Samstag besserte das Selbstvertrauen seither weiter auf. „Jeder ist unglaublich involviert und kämpft hart um seine Chance“, betonte Guardiola. Wenn einmal Erling Haaland leer ausgeht, springen zudem andere in die Bresche. Der norwegische Superstar wurde zur Pause wegen einer Verletzung ausgetauscht, sein Einsatz ist sehr fraglich.