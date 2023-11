Wie Sturm gegen LASK das Unmögliche schaffen will

Richtige Reaktion

Bislang acht Pflichtspieltore des Blondschopfs bestätigen, dass man dem Stürmer ruhig vertrauen darf. Wlodarczyk genießt den schwarzen Moment, trotz des Umfallers zuletzt in der Liga gegen die Austria. „Es ist schwer, alle Spiele zu gewinnen. Aber wir haben mit dem Sieg im Derby, das dem Verein und vor allem den Fans sehr wichtig war, eine sehr gute Reaktion gezeigt.“ Nicht zum ersten Mal: Gegen WAC, Hartberg, Atalanta und eben auch gegen den GAK drehte Sturm in der Partie noch einen Rückstand um. „Wir haben einen guten Teamspirit, jeder kämpft für jeden. Aber wir sind nicht glücklich, oft einem Tor nachlaufen zu müssen, wir wollen selbst den Ton angeben und in Führung gehen. Das müssen wir so schnell wie möglich ändern.“