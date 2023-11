Barca-Profi nach vier Monaten auf dem Abstellgleis

Romeu hatte bereits in seiner Jugend (2004 bis 2011) für Barca gekickt, im Sommer wurde er zurückgeholt, um für mehr Dichte im Mittelfeld zu sorgen. Zwar stand der Spanier in der laufenden Saison bislang in allen elf Liga-Spielen auf dem Rasen, so richtig überzeugen konnte er allerdings nicht.