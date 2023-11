Derby: WAC gegen Austria Klagenfurt ab 17 Uhr LIVE

Austria Klagenfurt eilt in der Bundesliga trotz anhaltender Personalprobleme von einem Erfolgserlebnis zum nächsten. Heute peilen die Klagenfurter im Kärntner Duell auswärts beim angezählten WAC den dritten Ligasieg in Folge an. „Derbys sind immer etwas ganz Besonderes. Es ist das Schönste, das Derby zu gewinnen, und so werden wir das Match angehen“, sagte Trainer Peter Pacult.