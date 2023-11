Steirer (61) griff wegen Sägelärm zur Pistole

Schon seit langer Zeit lagen die Gräben zwischen Nachbarn in einem Dorf in der Obersteiermark tief. Immer wieder fühlte sich ein Murtaler (61) durch den Lärm am Anwesen der Landwirte gestört. Am 30. April eskalierte die Situation allerdings völlig: An jenem Sonntag arbeitete ein Angestellter (29) am Hof mit der Säge.