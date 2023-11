3 Mio. Euro Steuergeld wegen illegaler Mülldeponie

Bewilligt worden war an dem Standort in der Feldstraße eigentlich eine Abfallbehandlungsanlage, doch anstatt den Müll nach dem Stand der Technik zu verwerten und zu behandeln, wurde er einfach nur deponiert. In dieser Form habe die Deponie „in etwa seit dem Jahr 2019 bestanden“, erklärt die Stadt, „wobei seitens des Geschäftsführers keine Gelegenheit ausgelassen wurde, die behördlichen Verfahren zu verzögern“.