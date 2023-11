„Möchte Publikum mit dem Stück sensibilisieren“

„Mir geht es darum, das Publikum zu sensibilisieren, was Übergriffigkeit eigentlich bedeutet“, erzählt Regisseurin und Schauspielerin Cassandra Rühmling. Sie inszeniert am Kleinen Theater in Salzburg Stadt „Jeanne d’Arc“. Ein schwerer Stoff. Denn nicht nur das tragische Ende der französischen Nationalheldin steht im Mittelpunkt des Stückes ab 15 Jahren, vor allem das Thema Gewalt gegen Frauen will Rühmling vertiefen. „Ich finde, man kann das dem Publikum zumuten. Aber es ist nach den Vorstellungen immer jemand vom Gewaltschutzzentrum vor Ort, falls jemand Redebedarf hat.“