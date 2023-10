Ex-Bundesratspräsident Helmut Kritzinger gestorben

Große Trauer herrscht in Tirol über das Bekanntwerden des Ablebens des ehemaligen Bundesratspräsidenten Helmut Kritzinger. Er ist am Samstag im Alter von 95 Jahren in seiner Südtiroler Heimatgemeinde Sarnthein verstorben. Kritzinger war Mitbegründer des Tiroler Seniorenbundes.