Publikumsliebling als neuer Jedermann

Tobias Moretti, Nicholas Ofczarek, Cornelius Obonya, Michael Maertens ... sie alle haben zwei Dinge gemeinsam: Sie standen am Salzburger Domplatz als Jedermann auf der Bühne und in Wien am ehrwürdigen Burgtheater. So dürfte auch jetzt ein Blick auf die Homepage des Wiener Theaterhauses lohnen. Die Antwort auf die Frage, wer ab dem kommenden Jahr Salzburgs neuer Jedermann wird, dürfte sich dort bereits finden lassen.