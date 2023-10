Sorgen um Familie - dennoch zeigt Mega-Talent auf

„Das war vielleicht das aufregendste Tor meines Lebens“

Schon beim CL-Auftaktsieg Mitte September bei Benfica Lissabon (2:0) hatte Gloukh getroffen. In Mailand hätte er Salzburg bereits in der 4. Minute in Führung bringen können, ehe ihm in der 57. mit seiner zweiten Großchance der Ausgleich gelang. Die Atmosphäre in San Siro sei „speziell“ gewesen, sagte Gloukh. Sein Jubel fiel ausgelassen aus. „Das war vielleicht das aufregendste Tor meines Lebens. Am Ende war ich aber traurig und unglücklich, dass es nicht genug war.“