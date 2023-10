Schiri ließ Salzburg im Hexenkessel verzweifeln

Ein ausverkauftes Stadio San Siro, Flutlicht, dazu die Champions-League-Hymne. Für Österreichs Meister Salzburg sind die Partien in der Königsklasse auch bei der fünften Teilnahme in Folge immer noch etwas Besonderes. Dabei fällt es den Protagonisten gar nicht so leicht, die Atmosphäre in den Fußball-Tempeln Europas aufzusaugen. „Es ist unser Tagesgeschäft“, meinte Trainer Gerhard Struber. Er wolle zwar den Spagat aus Genuss und Fokussierung hinkriegen. „Wir haben aber nicht die Chance, es so zu erleben wie der Otto-Normal-Verbraucher.“