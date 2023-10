Asyl-Grenzkontrolle: Polizei verfolgte Alkolenker!

Gegen 1 Uhr in der Nacht wollten deutsche Polizisten im Zuge von routinemäßigen Asyl-Grenzkontrollen den Pkw mit österreichischem Kennzeichen, der auf der B172 Walchseestraße von Niederndorf (Bezirk Kufstein) kommend in Richtung Oberaudorf in Bayern unterwegs war, aus dem Verkehr ziehen. Der Lenker, ein 22-jähriger Tiroler, hatte darauf aber offenbar keine Lust.