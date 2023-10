Suche nach echter Cinderella nach Ball des Prinzen

Zweiter in der Thronfolger

Prinz Christian ist der Zweite in der dänischen Thronfolge nach seinem Vater Frederik. Die nun erreichte Volljährigkeit bedeutet für den Gymnasiasten unter anderem, dass er neue Aufgaben übernehmen wird: So soll der Prinz am 14. November an einem Treffen mit der Regierung teilnehmen, auf dem er ein Bekenntnis zum Einhalten der dänischen Verfassung abgibt. Danach kann er als „rigsforstander“ eingesetzt werden - als ein offizieller Vertreter der Königin.