Ja, ich will! Heiraten am Berg liegt voll im Trend

Immer mehr Paare trauen sich bei Schnee und Eis

Mit der Kutsche zum Traualtar, eine Zeremonie unter freiem Himmel, danach in urigen Stuben feiern – dieses Angebot der Rösslalm kommt gut an. Wechselberger kennt noch weitere Trends: „Immer beliebter werden Winterhochzeiten. Oft verbinden Paare es mit einem Skiurlaub.“ In Mode seien auch wieder intime Feiern in kleinem Kreis. In Gerlos übernehmen die Gastgeber auch die komplette Hochzeitsplanung. Wechselberger nennt dieses Rundum-Paket als eines der Erfolgsgeheimnisse.