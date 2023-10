Moderator Franz Posch feiert Jubiläumssendung

Ihre erste Sendung wurde an einem Nachmittag aus dem Gasthof Bogner in Absam ausgestrahlt. Auch in Ihrer Jubiläumssendung beginnt die Zeitreise wieder in Tirol, im Stiftskeller in Innsbruck. Welche Erinnerungen werden dabei wach?

Ich denke manchmal noch an damals, als uns niemand zugetraut hat, die Sendung über eine längere Zeit am Leben zu erhalten. Schon bei der allerersten Sendung hat man uns Schiffbruch prophezeit, da es einfach nicht üblich war, im Fernsehen live zu musizieren.