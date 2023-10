Schamlos! Pfleger stahl 60.000 Euro und Goldringe

Schöffensenat glaubte nicht an einen Zufall

Den vom Angeklagten behaupteten Zufall, dass er ausgerechnet am Abend der Tat in einer Nacht-und-Nebel-Aktion verschwand, glaubte der Schöffensenat rund um Richter Andreas Mair nicht. „Für den Angeklagten hat sich, weil er allein zuhause war, an diesem Tag schlicht die Möglichkeit des Diebstahls ergeben, welche er auch ausgenutzt hat“, meinte die Staatsanwältin.