„Wegen Wolfsrudel ist Angst im ganzen Dorf groß“

„Die ganze Bevölkerung im Dorf ist in großer Aufregung.“ Mit diesen Worten meldete sich Josef Ebner aus Obertilliach bei der Redaktion der „Tiroler Krone“. Der Grund für die Aufregung in der Osttiroler Gemeinde: In der Nacht von Samstag auf Sonntag sollen bei seinem Nachbarn gleich zwölf Schafe gerissen worden sein. Als Übeltäter wird im Dorf nicht nur ein Wolf, sondern gleich ein Wolfsrudel vermutet.