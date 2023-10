Tumulte! Haaland und Walker gehen auf Trainer los

Mit hängenden Köpfen machten sich die Spieler von Manchester City am Weg in die Kabine - 0:1 gegen Arsenal der nächste Rückschlag in der Liga nach der Niederlage gegen Wolverhampton. Und die Nerven lagen blank: Wie Videos zeigen, ging Arsenals Techniktrainer Nicolas Jover nach der Partie auf ManCity-Verteidiger Kyle Walker zu. Doch Letzterer gestikulierte wild und verweigerte den Handschlag - hier zu sehen im Video: