Diese Schiri-Entscheidung erhitzt die Gemüter

Für sein überhartes Vergehen an Ödegaard war Kovacic mit Gelb gut bedient. Rund sieben Minuten später der nächste Aufreger rund um den 29-Jährigen: Der bereits vorgewarnte City-Kicker foulte Declan Rice. Auch hier erwischte er seinen Kontrahenten am Fuß. Referee Oliver verzichtete auf Gelb-Rot für Kovacic, Arsenal-Trainer Mikel Arteta platzte an der Seitenlinie der Kragen.