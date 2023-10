Klassiker der bäuerlichen Küche: Stosuppe

In der österreichischen Küche darf eine Suppe auf gar keinen Fall fehlen: die traditionelle Stosuppe. Bis ins 20. Jahrhundert kam sie bei vielen Bauern bereits zum Frühstück auf den Teller, erst in den 1930er Jahren dürfte sie teilweise vom Malzkaffee verdrängt worden sein. Aber auch in vielen Lokalen wird die Stosuppe serviert, so auch ab und zu im St. Pöltner Gourmettempel Aelium. Haubenkoch Christoph Vogler hat für die „Krone“ den Suppenlöffel geschwungen.