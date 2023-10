Aus Schlaf geschreckt und Einbrecher ertappt

Der zunächst unbekannte Mann schlich sich am Freitag gegen 1.30 Uhr durch eine unversperrte Tür in ein Einfamilienhaus in Roppen. Mit einer Taschenlampe schlich er durch das Gebäude. Doch er hatte die Rechnung wohl ohne den 62-jährigen Besitzer des Hauses gemacht, der - vom Schein der Taschenlampe geblendet - aufwachte. Daraufhin ergriff der Eindringling die Flucht.