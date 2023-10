Ausstellung: So wurde Graz zur Stadt des Protests

Befragt man das Grazer Straßenamt, so finden in der steirischen Landeshauptstadt im Schnitt zwei Demos pro Tag statt - von kleinen Kundgebungen bis zu Massenumzügen. Es ist also ein großer Fundus an Protesten, der sich seit 1945 in Graz angehäuft hat - auf die größten und wichtigsten davon blickt das GrazMuseum in seiner neuen Ausstellung zurück.