„Ein Vorbild“: FC Bayern verlängert mit Top-Talent

Bei den Profis sorgte er bereits für Furore, nun unterschrieb das 20-jährige Bayern-Talent Frans Krätzig langfristig bis 2027 beim deutschen Rekordmeister. „Spieler wie er sind Vorbilder, wie man sich in jungen Jahren beim FC Bayern bis zu den Profis durchsetzen kann. Wir freuen uns auf seine nächsten Schritte bei uns“, wird Sportdirektor Christoph Freund in einer Pressemitteilung am Freitag zitiert.