Nach Mateschitz‘ Tod: Red Bull mit sattem Gewinn

In Summe flossen fast 2,3 Milliarden Euro in Marketing, Werbung, Sponsoring und Verkaufsförderung (plus 23 Prozent). Der Umsatz in den USA stieg im Vergleich zum Vorjahr von 3,6 auf 4,3 Mrd. Euro. In Europa setzte Red Bull 3,5 Mrd. Euro um, nach 2,8 Mrd. Euro im Vorjahr.