Neuer Job für Trainerlegende Louis van Gaal

Nach einer Serie von schlechten Resultaten hat die Klubführung von Ajax Amsterdam ihren früheren Coach Louis van Gaal als Berater engagiert. Dies gab der Verein am Dienstag bekannt. Ajax ist aktuell nur auf Platz 15 in der 18 Clubs umfassenden Ehrendivision und hat seit dem Auftakt-Wochenende kein Match gewonnen. Dabei hatte man über 100 Millionen Euro in Zugänge investiert.