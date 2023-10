Postauto krachte in Tirol gegen Oberleitungsmasten

Spektakulärer Autounfall am Montagnachmittag in Brixen im Thale im Tiroler Bezirk Kitzbühel: Ein 54-jähriger Einheimischer krachte mit seinem Postauto gegen einen Oberleitungsmasten der ÖBB und löste damit einen Großeinsatz aus. Der Schienenverkehr in dem Bereich ist beeinträchtigt.