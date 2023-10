Aus „blindem Vertrauen“ wurde Herzensort

Um das kleine Kircherl zu bauen, das innen in den Farben des Regenbogens erstrahlt und dessen Tür niemals versperrt ist, wurde 2006 der Verein Waldandacht gegründet. Heute zählt er an die 300 Mitglieder – und von Anfang an halfen alle zusammen. „Innerhalb von zwei Wochen hatten wir eine Wiese voller Holzspenden für den Bau“, so Sattler. Architekt und Handwerker aus der Region sorgten für das heutige Erscheinungsbild.