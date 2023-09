Hütters Monaco dank 3:2-Sieg wieder auf Platz eins

Trainer Adi Hütter ist mit AS Monaco am Samstag wieder an die Tabellenspitze der französischen Ligue 1 zurückgekehrt. Die Monegassen feierten gegen Olympique Marseille einen 3:2-Heimsieg und profitierten vom 0:0 des Titelverteidigers Paris Saint-Germain auswärts gegen den Vorletzten Clermont, bei dem Muhammed Cham bis zur 85. Minute im Einsatz war.