47.000 Personen können Pflegescheck beantragen

Die Alterspyramide der Bevölkerung in NÖ kehrt sich immer mehr um. Am Ende dieses Jahrzehnts werden bereits 32 Prozent der Landsleute über 60, zwölf Prozent über 70 Jahre alt sein. Und für die meisten gilt: Im Falle einer Pflegebedürftigkeit wollen sie so lange wie möglich zu Hause betreut werden.