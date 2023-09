18 Tage als Top-Entertainer auf der Münchner Wiesn

Wo er auftritt, bleiben die Besucher nicht lange leise, nur wenige hält es auf den Bänken – und derzeit bleibt vor allem auch keine Maß lange voll: Reinhard Reiskopf rockte jüngst erst das Schrattenberger „Krone“-Herzensmensch-Fest. Derzeit heizt der Entertainer in einem nicht unwesentlich größeren Zelt täglich unzähligen Menschen ein: In jenem 6500 Menschen fassenden Zelt am Oktoberfests, in dem der Mistelbacher nun bereits das 18. Mal als Sänger auftritt – sieht man von den zusätzlich 2000 Außenplätzen ab, die ebenfalls von ihm beschallt werden.