Ein Jahr verletzt: Ex-Salzburger feiert Comeback

„Wir haben großes Vertrauen in Pete und seine Qualitäten. Das ist nach solch einer schweren Verletzung - und auch in diesem Alter - ein wichtiger Moment. Und wichtig fürs Gefühl“, so Cheftrainer Marco Rose (von 2013 bis 2019 in Salzburg tätig) zur Entscheidung. Es ginge darum, ihn „peu à peu zu integrieren. Mehr ist es erst einmal nicht.“