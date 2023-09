Lokale, über die man spricht: Trinity Irish Bar

Wer in Wien ein irisches Lokal aufsucht, erwartet erstens Whiskey (mit „ey“), und zweitens dunkelbittere Biere. Beides bietet die TRINITY IRISH BAR im Übermaß. Dass sie gerade erst nach gründlicher Renovierung neu eröffnet hat, sieht man ihr glücklicherweise nicht an, die Atmosphäre mit dunklem Holz, grünem Leder und Buntglasfenstern wirkt so authentisch, als würde jeden Moment James Joyce von rotbärtigen Matrosen aus dem Lokal geworfen, weil er die heilige Jungfrau beleidigt hat.