Gefährlicher Psychopath trifft auf Frauenzimmer

Gänsehautmomente

Diese Perspektiven schält Regisseurin Anne Lenk mit feiner Klinge aus dem Text. In der eingekürzten Version wirken einzelne Zeilen erschreckend aktuell. Mit „Sieh, wohin du mich bringst“ der Frau die Schuld an der gegen sie ausgeführten Gewalt zuzuschieben, erzeugt Gänsehaut in einem Jahr, das bereits 17 Femizide verzeichnet. Doch Lenk erzählt mehr: In eingeschobenen Passagen wird die Sichtbarkeit von Frauen ebenso angesprochen wie die Übertragung von Geschlechternormen über Generationen hinweg.