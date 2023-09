Emma Watson studiert jetzt an der Uni in Oxford

Früher Ruhm, später Abschluss

Haley Joel Osment wurde durch „The Sixth Sense“ zu einem der bekanntesten Kinderstars der Welt. Mit 23 entschied er sich, seine Hollywood-Karriere auf Eis zu legen und an die „Tisch School of the Arts“ der New York Universität zu gehen. Dem Magazin „New Yorker“ verriet er dazu: „Durch meine frühen Erfolge war es schwer für mich zu wissen, wer ich eigentlich bin und was ich will. College schien für mich der logische Schritt zu sein, es selbst herauszufinden.“