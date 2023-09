GAK-Tormann hat eine imposante Serie im Visier

Recht hat er. Bei so einer Serie muss man schon etwas in den Geschichtsbüchern blättern. Zuletzt gelang dies Manfred Trost in der Saison 1994/95 - damals waren es sogar 644 Minuten. Und am Saisonende feierte der GAK den Aufstieg in die Bundesliga. „Das ist ja ein sehr gutes Omen, dann ist ja alles gesagt“, grinst Meierhofer, im November 1997 geboren.