Tiroler Paar tanzt seit 40 Jahren durch das Leben

Zweimal in der Woche auf dem Weg in die Tanzschule

40 Jahre ist das her. Heute steigt keiner keinem mehr auf die Füße. Heute schweben die Pfausers übers Parkett. Im Schnitt zweimal in der Wochen haben sie ein Rendezvous in der Tanzschule Polai. Einmal Gesellschaftsabend in entspannter Runde, einmal Feilen an Schrittkombinationen im Kurs. Viel unerforschtes Terrain gibt es für die Rumer nicht mehr. Sie haben längst alle Latein- und Standardtänze in den Beinen. „Aber man lernt nie aus“, sagt Christine. Haltung, Schrittgenauigkeit, Ausdruck – es gibt immer was zu tun.