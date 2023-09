Kiste mit möglichen Kriegsrelikten im LKH gefunden

Im Zuge des Neubaus der Inneren Medizin III am Uniklinikum Salzburg ist bei archäologischen Sondierungsarbeiten ein nicht auf Plänen und Karten eingezeichneter Stollen gefunden worden. Bei einer Begehung am Mittwochnachmittag wurde unter anderem eine Kiste entdeckt, die möglicherweise Kriegsrelikte enthalten könnte. Die Polizei hat das Grabungsgelände in der Folge abgesperrt, der Entminungsdienst wurde alarmiert und sollte am frühen Abend eintreffen.