Salzburg holt Remis gegen Benfica Lissabon

Red Bull Salzburg ist mit einem Punktgewinn in die Gruppenphase der Youth League gestartet. Die Salzburger U19 erkämpfte sich am Mittwoch in Lissabon gegen Benfica Lissabon ein 1:1 (0:0). Die Portugiesen gingen in der 82. Minute durch Joao Veloso in Führung, Tim Paumgartner gelang in der 87. Minute noch der Ausgleich.