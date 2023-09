Nach Unwetterdrama: Kleine Kinder - keine Heizung!

Und genau dorthin drückte es die Wassermassen an jenem 4. August. Was es noch dramatischer macht: Die Frau, Mama eines drei Jahre alten Kindes, war mit dem zweiten hochschwanger. Dazu kam die Aufregung, als es das Wasser durch die Fliesen in den Keller presste: „Wir haben mit dem Nasssauger gesaugt, gewischt, dann gepumpt, aber trotzdem ist es immer mehr geworden“, erzählt die Frau vom wahr gewordenen Albtraum.