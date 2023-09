Arbeiten für Windmessmasten am Lehmberg laufen

Windmessungen als Basis zur Beurteilung der Standortqualität

Die Windmessungen aus den Vorprojekten am selben Standort waren so weit vielversprechend, dass nun in einem nächsten Schritt weitere, genauere Messdaten erhoben werden. Damit sollen verlässliche Informationen über die tatsächlichen Windverhältnisse - Stärke, Richtung, Turbulenzsituation - in unterschiedlichen Höhen am Windmessmast gesammelt werden. Erst auf Basis dieser genauen Messdaten kann festgestellt werden, ob der Standort tatsächlich für ein nachhaltiges Windenergieprojekt geeignet ist, und die damit verbundenen Genehmigungsverfahren auf Gemeinde- und Landesebene beginnen können.

Zusätzlich zu den Windmessgeräten werden auch Fledermaus Beobachtungssysteme auf dem Gittermasten installiert. Diese geben Auskunft über die vorhandenen Fledermausarten und ihr Flugverhalten.